أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتوجه الى بغداد

2020/03/07 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت وسائل اعلام إيرانية، اليوم السبت (7 اذار 2020)، عن زيارة يجريها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الى بغداد.

ونقلت محطة العالم في خبر عاجل لها ان "أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني يتوجه الى بغداد تلبية لدعوة نظيره العراقي".

بغداد اليوم- بابل

أعلنت شرطة محافظة بابل، السبت (07 آذار 2020)، القبض على قاتل بعد 24 ساعة على تنفيذ جريمته في ناحية ابي غرق غربي المحافظة.

وقال المتحدث باسم القيادة، عادل العناوي الحسيني، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد ورود

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، السبت (07 آذار 2020)، بان سائق شاحنة قُتل بنيران مجهولين شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين هاجموا سائق شاحنة على طريق بلدروز-مندلي (65كم شرق بعقوبة) ما

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت شرطة محافظة ديالى، السبت (07 آذار 2020)، تنفيذ القوات الأمنية في المحافظة عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق بعقوبة

وقال مدير إعلام شرطة المحافظة، العميد نهاد المهداوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &quo

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