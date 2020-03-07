امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يتوجه الى العراق 

2020/03/07 | 20:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني الى بغداد وذلك تلبية لدعوة من نظيره العراقي ....

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