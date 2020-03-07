الصين تمنح العراق مستلزمات طبية متطورة لمواجهة كورونا

2020/03/07 | 20:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم السبت، قرب وصول مواد وأجهزة كشف طبية متطورة ،مقدمة من جمعية الصداقة العراقية الصينية إلى العراق . ...

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