نينوى “تفرج” عن طبيب من أهالي بغداد بعد تأكد سلامته من “كورونا”

2020/03/07 | 20:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت مديرية صحة نينوى يوم السبت رفع الحجر عن طبيب إثر ثبوت الفحوصات عدم حمله لفيروس كورونا الجديد.وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي في تصريح صحفي رصدته “يس عراق”، إنه تم “رفع الحجر عن طبيب بعد ورود نتيجة الفحص من بغداد والتي أثبتت سلامته من كورونا”.وأضاف الطائي أن “الطبيب […]

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