العراق يسجل 8 اصابات جديدة بكورونا.. 7 منها في بغداد

2020/03/07 | 20:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ سبع حالات في بغداد والثامنة في النجف.واكدت الوزراة في بيان تلقت “ييس عراق” نسخة منه، أنه “تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل ملاكات الوزارة للتعامل مع المصابين والملامسين”.وأشارت الوزارة إلى “ضرورة تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني […]

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