ماحقيقة وجود مخطط يقوده المالكي، لتنفيذ “انقلاب سياسي” بغية السيطرة على الحكم

2020/03/07 | 20:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، السبت على الانباء التي تتحدث عن وجود مخطط يقوده زعيم الائتلاف نوري المالكي، لتنفيذ ’’انقلاب سياسي’’ بغية السيطرة على الحكم.وقال المطلبي، […]

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