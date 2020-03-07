طرق بسيطة لمعرفة إذا كان أحدهم قد حظر رقمك !

2020/03/07 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل تصلك رسالة غريبة عندما تتصل بشخص ما؟ ربما وضعك على قائمة الحظر.



عندما يحظر شخص ما رقم هاتفك، لا توجد طريقة معينة لمعرفة ذلك، باستثناء الرسائل غير المعتادة التي تستقبلها ومدى سرعة تحويل مكالمتك إلى البريد الصوتي.



وفيما يلي نقدم عدداً من الملاحظات التي تشير إلى حظر رقم هاتفك.

لا توجد طريقة مباشرة لتحديد إن كان شخص ما يضع رقم هاتفك على قائمة الحظر، لذا تذكر أن أفضل طريقة هي أن تسأل هذا الشخص مباشرة.



إذا لم تكن قادراً على سؤاله، أو لا تريد، نقدم لكم فيما يلي بعض الملاحظات التي قد تساعدك على معرفة ذلك، بحسب موقع Life Wire الأمريكي.

كيف أعرف إذا ما كان أحد قد حظر رقمي؟

تختلف الملاحظات التي تدل على حظر رقم هاتفك بناء على إن كان الحظر من الهاتف أم من مقدم الخدمة الهاتفية.



وهناك أيضاً عوامل أخرى قد تتسبب في نتائج مماثلة، مثل وجود عطل بأبراج الشبكة، أو إغلاق هذا الشخص لهاتفه أو نفاد شحن البطارية، أو تشغيل وضع عدم الإزعاج.



يمكننا الآن الاستعانة بمهارات المحققين الكامنة بداخلنا لنختبر تلك الملاحظات والأدلة.

استقبال رسائل غير معتادة عند الاتصال

لا توجد رسالة قياسية للرقم المحظور، كما أن العديد من الأشخاص لن يرغبوا في أن يعرف المتصل أنهم وضعوه على قوائم الحظر.



إذا كنت تستقبل رسالة صوتية غير عادية لم تسمعها من قبل، فهذا يعني حظر رقم هاتفك على الأرجح باستخدام خاصية الحظر من مقدم الخدمة الهاتفية.



وتختلف الرسالة من خدمة لأخرى، ولكنها تميل إلى أن تكون واحدة مما يلي:

“الهاتف المطلوب غير متاح”.

“الهاتف الذي تحاول الاتصال به غير متاح حالياً”.

“الهاتف المطلوب خارج نطاق الخدمة”.

إذا اتصلت مرتين أو ثلاث مرات خلال اليوم وحصلت على نفس الرسالة في كل مرة، فهذا على الأرجح يشير إلى حظر رقم هاتفك.

استثناءات: إذا كان من تحاول الاتصال به يسافر كثيراً للخارج، أو إذا تعرضت البنية التحتية للشبكات الهاتفية لكارثة طبيعية، أو وجود مناسبة تسببت في محاولة عدد كبير جداً غير معتاد من الأشخاص إجراء اتصالات في نفس الوقت، إلا أن الرسالة التي تظهر في ذلك الوقت تقول “الشبكة مشغولة”.

الأرقام المحظورة وعدد مرات الرنين

إذا سمعت رنة واحدة فقط أو لم تسمع أي رنين قبل أن يذهب اتصالك إلى البريد الصوتي، هذا مؤشر قوي جداً إلى أن هذا الشخص يضع رقم هاتفك على قائمة الحظر.



في هذه الحالة، يستخدم من تحاول الاتصال به خاصية حظر الأرقام على هاتفه.

إذا اتصلت عدة مرات أو عدة أيام وحصلت على نفس النتيجة في كل مرة، فهذا دليل قوي على حظر رقم هاتفك.



إذا سمعت الرنين ثلاث إلى خمس مرات قبل أن تتحول المكالمة إلى البريد الصوتي، فهذا على الأغلب ليس حظراً، ولكن من تحاول الاتصال به يرفض مكالماتك أو يتجاهلها.

استثناءات: في حال تشغيل من تحاول الاتصال به خاصية عدم الإزعاج، سوف تتوجه مكالمات، ومكالمات كل شخص آخر، إلى البريد الصوتي بسرعة.



وسوف تحصل على نفس النتيجة عند نفاد شحن بطارية هاتف من تحاول الاتصال به أو إذا كان هاتفه مغلقاً.



انتظر يوماً أو يومين قبل أن تحاول الاتصال مجدداً لترى إن كنت ستحصل على نفس النتيجة.

إشارة الخطوط المشغولة ثم انقطاع الاتصال

إذا حصلت على إشارة الخطوط المشغولة، بطيئة أو سريعة، قبل انقطاع الاتصال، من الممكن أن يكون رقمك قد حُظر من خلال مقدم الخدمة الهاتفية.



إذا حصلت على نفس النتيجة عدة مرات خلال عدة أيام متتالية، فهذا دليل على حظر رقم هاتفك.



ومن بين الملاحظات المختلفة التي تشير إلى حظر رقم هاتفك، هذه الملاحظة هي الأقل شيوعاً، إلا أن بعض الشركات الهاتفية لا تزال تستخدمها.

السبب الأوضح للحصول على تلك النتيجة هو وجود مشكلات تقنية لدى الشركة الهاتفية.



للتحقق من ذلك، اتصل بشخص آخر لديه هاتف من نفس الشركة الهاتفية للشخص الذي تحاول الاتصال به، وراقب هل تمر المكالمة أم تحصل على نفس إشارة الخطوط المشغولة.

في النهاية يجدر التنبيه: الاتصال المتكرر بشخص ما اتخذ تدابير لقطع الاتصال بك، مثل حظر رقم هاتفك، قد يتسبب في توجيه اتهامات التحرش والترصد وغيرها من العواقب القانونية الخطيرة.

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