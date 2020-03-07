2020/03/07 | 20:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، السبت، عن المباشرة برفع سيطرة امنية جنوبي بغداد.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “الجهد الآلي والهندسي الخاص بأمانة بغداد واللواء الرئاسي المسؤول عن المنطقة وبمتابعة مكتب امين بغداد باشر برفع السيطرة الأمنية الخاصة بشارع الطعمة مع الكتل الكونكريتية الخاصة بها والمنصوبة سنة 2006 والتي تعتبر من مداخل مدينة الدورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تعلن المباشرة برفع سيطرة امنية جنوبي العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تعلن المباشرة برفع سيطرة امنية جنوبي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).