العربي: التعليم الإلكتروني إجراء مؤقت لحين عودة الدوام إلى طبيعته

2020/03/07 | 20:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدنان العربي، اليوم السبت، أن التعليم الإلكتروني إجراء مؤقت، لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا.وقال العربي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "بعد قرار تمديد تعطيل الدوام من قبل خلية الأزمة تم استحداث نظام (كوكل كلاس روم) لشرح بعض الدروس، ولكي يبقى الأساتذة متواصلين مع الطلبة".وأضاف أن "محافظات نينوى وميسان وبابل وعدداً من الجامعات الأخرى باشرت بالتعليم الالكتروني"، مؤكدا ان "هناك نحو 80% من الطلبة استفادوا من هذا التعليم".وأشار العربي إلى أن "بعض الجامعات استغلت قرار خلية الأزمة بتعطيل الدوام وقامت بتعفير الجامعات بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وهيئة الحشد الشعبي".

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