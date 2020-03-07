رحلة محفوفة بالمخاطر للشرطة والنفط في إياب مربع السلة

2020/03/07 | 20:24 - المصدر: الصباح

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بغداد/ احسان المرسومي

نجح فريقا الشرطة والنفط في قطع شوط كبير نحو التأهل الى نهائي الدوري الممتاز بكرة السلة للموسم الحالي 2019 /2020، اثر تغلبهما في ذهاب نصف نهائي البطولة التي ضيفتها قاعة الشعب المغلقة امس الاول على فريقي الميناء ونفط الجنوب.

وتجري مباراتا اياب هذا الدور الجمعة والسبت المقبلين، اذ يواجه الميناء فريق الشرطة في القاعة الاولمبية بالبصرة الجمعة المقبل ، بينما يلتقي نفط الجنوب فريق النفط السبت المقبل في قاعة الاول .

وتعد رحلة الفريقين البغداديين الشرطة والنفط الى مدينة البصرة محفوفة بالمخاطر، اذا ماعلمنا ان فارق نتيجة مباراتي الذهاب اللتين أقيمتا في بغداد لايتجاوز الـسبع نقاط، وهو فارق لايعد في منظور الكرة البرتقالية كبيرا، بيد ان جمهور الفريقين البصراويين سيكون له شأن كبير في ما ستؤول اليه نتيجة المباراتين المقبلتين.

ويتوجب على لاعبي الفريقين الجنوبيين ان ينتفظوا في مباراتهم المقبلة ويقدموا كل مالديهم من مخزون فني ولياقي لتجاوز الشرطة بالنسبة للميناء وبطل الدوري النفط بالنسبة لنفط الجنوب .

وكان الشرطة قد تغلب في مباراة الذهاب على الميناء بفارق 8 نقاط 91 / 83 نقطة ، وتحصل لاعب المنتخب محمد صلاح على لقب رجل المباراة بتسجيله 27 نقطة مع 16 متابعة ، وتغلب النفط على نفط الجنوب بفارق 7 نقاط 65 / 58 نقطة ، وحصل لاعب النفط المحترف الاميركي دي ماريو على لقب الافضل في المباراة مسجلا 26 نقطة و9 متابعات .

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