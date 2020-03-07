2020/03/07 | 20:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه كمر

شدد مدرب فريق النجف لكرة القدم على ضرورة تواصل لاعبيه بوتيرة الأداء نفسه الذي جعلهم ينافس بقوة مع اندية المقدمة للائحة الدوري الممتاز، مبينا ان مباراة مهمة تنتظرهم اليوم الاحد بمواجهة أمانة بغداد الفريق الطموح الذي يمتلك نخبة رائعة من اللاعبين يقف على رأسهم المدرب القدير عصام حمد.

وقال حسن أحمد لـ(الصباح الرياضي): سنعمل كل ما بوسعنا من أجل الظهور أمام أمانة بغداد بذات المستوى الذي ظهر به الفريق خلال ما تقدم من منافسات الدوري، موضحا ان فريقه استعد لهذه المباراة بصورة جيدة في مسعى لخطف نقاطها الثلاث ومواصلة المشوار بالوتيرة نفسها التي جعلت النجف يخترق المربع الذهبي بقوة.

وأضاف لقد وضعنا في حساباتنا كجهاز فني الحساب نفسه لكل الاندية التي نواجهها ولا ننظر الى الفوارق الفنية والمعنوية بينها ، وهذا ما يجعلنا ان نكون رقما صعبا في المنافسة على اللقب الذي قد لا يكون بعيد المنال عن فريقنا المجتهد بلاعبيه المثابرين.



وعدّ أحمد الفوز الذي تحقق على ضيفه الكهرباء بهدف من دون رد في الجولة الماضية بالمستحق، لافتا الى ان فريقه قدم مستوى رائعا خلال المباراة التي كانت في غاية الصعوبة لما يمتلكه الكهرباء من خامات جيدة كادت تحقق التعادل، لولا براعة لاعبي النجف وبسالتهم داخل المستطيل الأخضر ، مستدركا ان هذه النتيجة الايجابية عززت موقع غزلان البادية في لائحة الترتيب ليحتل المركز الثالث بسبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن النفط المتصدر ونقطتين عن الجوية الوصيف ، مبينا ان جمع النقاط من مباراة الى أخرى يعد عاملا ايجابيا مهما جدا في ظل الخوض بدوري من مرحلة واحدة.



وأكد أحمد إمكانية لاعبي فريقه للمنافسة بكل بسالة على صدارة الدوري بعد أن أكدت الجولات الأربع من عمره انه لا توجد فوارق كبيرة مابين جميع الاندية المتنافسة، فقط تعود الفوارق الى الامور الادارية وميزانيات الأندية التي هي من تؤكد القوة والمطاولة على المنافسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب النجف: لقب الدوري ليس بعيد المنال) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب النجف: لقب الدوري ليس بعيد المنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).