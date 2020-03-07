مواجهة صامتة تجمع يوفنتوس بأنترميلان

2020/03/07 | 20:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

روما/أ ف ب

ادى انتشار فيروس كورونا المستجد والذي ضرب ايطاليا بقوة الى فرض اقامة مباراة القمة بين يوفنتوس وانترميلان من دون جمهور في ملعب اليانز ارينا ضمن المرحلة السادسة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.



وكانت المباراة مقررا ان تجرى اصلا الاسبوع الماضي لكنها لم تقم في موعدها قبل ان يعلن الاتحاد الايطالي اقامتها اليوم الاحد من دون جمهور بحسب المرسوم الصادر من قبل الحكومة الايطالية في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا والقاضي باقامة جميع مباريات الدوري المحلي خلف ابواب موصدة حتى الثالث من نيسان المقبل.



وسيقتصر الحضور في ملعب "اليانز ارينا" على 500 فقط بعد ان كان مقررا بـ 40 الف متفرج.

واستغل لاتسيو تأجيل هذه المباراة الاسبوع الماضي لينفرد بالصدارة برصيد 62 نقطة مقابل 60 ليوفنتوس مع مباراة اقل و54 لانتر ميلان مع مباراتين اقل.

وتعد ايطاليا الدولة الاوروبية الاعلى من ناحية نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا حيث احصيت 3858 حالة ذهب ضحيتها 148 شخصا.

واتخذت السلطات الكروية في ايطاليا اجراءات اخرى تتمثل بخضوع جميع الحاضرين في مباراة القمة لفحص بجهاز لمعرفة درجة الحرارة وقد فرضت مسافة مترين بين الصحافيين المتواجدين في الملعب لتغطية المباراة، ولن يتمكن هؤلاء من اجراء المقابلات في الاماكن المخصصة لذلك في اروقة الملعب والغيت المؤتمرات الصحفية قبل وبعد المباراة.

واذا كان تاريخ القمة تغير، فان المعادلة بقيت واضحة امام الفريقين لان احراز النقاط الثلاث هو الاهم.

وتعد المباراة ثأرية لانترميلان الذي خسر على ملعبه ذهابا وهو يدرك ان خسارة جديدة ستعني تضاؤل اماله في احراز اللقب ووضع حد لاحتكار منافسه على اللقب المحلي في السنوات الثماني الماضية.



ولا يدخل يوفنتوس مباراة القمة بفضل الاحوال بعد سقوطه في اخر تجربة له امام ليون الفرنسي خارج ملعبه صفر- 1 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

ولم يخض يوفنتوس اي مباراة منذ تلك المباراة التي اقيمت في 26 شباط الماضي بعد تأجيل مباراته ضد ميلان في كأس ايطاليا منتصف الاسبوع الحالي ايضا.



ويحتاج رجال المدرب ماوريتسيو ساري لنتيجة ايجابية امام انتر، لتعزيز أملهم باحراز لقب الدوري للمرة التاسعة تواليا.



قال لاعب وسط يوفنتوس الويلزي ارون رامسي "أنا واثق، لأننا فريق متحد.



فلنركز على انفسنا، ونلعب أفضل بدءا من مباراة اليوم ضد انتر، بينما بالنسبة لمباراة الرد (ضد ليون) فعلينا تحقيق نتيجة طيبة أمام جماهيرنا".

ويعول فريق "السيدة العجوز" على هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الطامح للتسجيل للمباراة الثانية عشرة تواليا في الدوري والانفراد برقم يتشاركه راهنا مع الارجنتيني غابريال باتيستوتا وفابيو كوالياريالا.



وسجل افضل لاعب في العالم خمس مرات 25 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 16 في سلسلته الحالية ضمن 11 مباراة في الدوري و21 هدفا في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، علما بأن نجم ريال مدريد الاسباني السابق لم يسجل في كامل مسيرته في 12 مباراة متتالية. ويعد ملعب يوفنتوس حصنا منيعا للفريق المحلي اذ خاض عليه 12 مباراة في الدوري هذا الموسم وفاز في 11 منها مقابل تعادل واحد.



كما ان انترميلان لم يفز في عقر دار منافسه منذ عام 2012.



وستكون المباراة فرصة لعودة مدرب انتر أنطونيو كونتي الى تورينو حيث دافع عن الوان "السيدة العجوز" 13 عاما كلاعب وقاده كمدرب الى لقب الدوري ثلاث مرات في بداية سلسلته الحالية قبل حقبة ماسيميليانو اليغري.

قال كونتي الذي يعول على هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب 12 هدفا خارج قواعده هذا الموسم "بدأنا سلسلة من المباريات المتطلبة.



في نهايتها، سنكتشف مدى قدرتنا على تحقيق الانتصارات".

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