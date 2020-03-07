حركات “مريبة” لوزير صحة كردستان ومخاوف من سيناريو المسؤول الإيراني.. هل مصاب بكورونا؟

2020/03/07 | 20:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تناولت مواقع التواصل الاجتماعي، “صورًا غريبة” لوزير صحة اقليم كردستان سامان برزنجي، فيما تم مقارنتها مع صور لنائب وزير الصحة الايراني قبل اعلان اصابته بكورونا.وظهر وزير صحة كردستان، خلال وقوفه بجانب وزير الصحة العراقي كعضو في خلية ازمة مواجهة كورونا، اثناء القاء بيان حول مقررات الخلية بعد عقد اجتماع يوم […]

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