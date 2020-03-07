اللواء 15 بالحشد يقوم بحملة تعفير وتطهير لمعسكراته في نينوى

2020/03/07 | 20:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام اللواء ١٥ التابع لقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بحملة تعفير وتعقيم في المعسكرات التابعة له ضمن قاطع المسؤولية للوقاية من فيروس كورونا.

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