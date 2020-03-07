وزارة التعليم تصدر توضيحاً بشأن الدراسة الالكترونية

2020/03/07 | 20:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أن التعليم الإلكتروني إجراء مؤقت، مشيرة إلى أنه بعد عودة الدوام تعاد هذه الدروس إلى طبيعتها المعتادة.واوضحت في بيان تلقته وكالة صدى، ان “بعد قرار تمديد تعطيل الدوام من قبل خلية الأزمة تم استحداث نظام (كوكل كلاس روم) لشرح بعض الدروس ولكي يبقى الأساتذة متواصلين مع

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