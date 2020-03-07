دلور ميقري - جريمة كاملة

2020/03/07 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري قررَ أن تكون جريمته كاملة، أن يحبك خطتها بحيث يعتبرها أمهرُ المحققين مجردَ حادثة شبيهة بالقضاء والقدر.لقد تعذّبَ بالشك طويلاً، وحانَ وقتُ الراحة بعدما يكون عدوه في مواجهة عذاب القبر.سبقَ وسألَ شيخاً في مسجد الكتبية عما لو يُغفر ذنب الزاني، وكان جوابُ الرجل: " لو أن الله يعتبره ذنباً مغفوراً في الآخرة، لما أمر برجم صاحبه في الحياة الأولى! ".كان جواباً قاطعاً مثل حد سكين المطبخ، الذي يعدّه منذ ال......

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