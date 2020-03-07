2020/03/07 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إقبال_الغربي سيكولوجيا الجموع و الطبائع الشعبوية .تتضارب الآراء و النظريات التي تحاول فهم السلوك السياسي الإنساني و يمكننا تجميع المواقف في تفسيرين اساسيين: التفسير الأول يعتبر الفرد إنسانا عاقلا و متزنا يعتمد في اختياراته إلى التقييم الموضوعي و المنطقي اعتمادا على الأرقام و الإحصائيات و الخطابات العقلانية .فهو يقرا البرامج الانتخابية و يتابع و يتحرى ويقارن بين الأطروحات للوصول إلى القرار ا......

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