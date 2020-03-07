2020/03/07 | 20:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير لـ (الزمان): أقترح الإستدانة من البنك المركزي لمواجهة الإنهيار الإقتصادي العراق أمام أزمة مالية خانقة بسبب تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو عالمياً بغداد – قصي منذر اقترح خبير اقتصادي على الحكومة، الاستدانة من الخزين المالي الموجود لدى البنك المركزي العراقي من اجل تغطية المتطلبات الضرورية للبلاد ومواجهة خطر الانهيار الاقتصادي الناجم عن تهاوي اسعار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير لـ (الزمان): أقترح الإستدانة من البنك المركزي لمواجهة الإنهيار الإقتصادي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير لـ (الزمان): أقترح الإستدانة من البنك المركزي لمواجهة الإنهيار الإقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).