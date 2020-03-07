2020/03/07 | 20:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون يجدّدون المطالبة بحكومة غير جدلية بعيدة عن المحاصصة توافد آلاف المحتجين إلى ساحات التظاهر لإحياء اليوم العالمي للمرأة بغداد – الزمان يتوافد الالاف من المتظاهرين الى ساحات الاحتجاج في بغداد والمحافظات الجنوبية لإحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الاحد، في وقت جدد ناشطون المطالبة بحكومة غير جدلية بعيدا عن الولاءات الحزبية لانقاذ البلاد […]

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