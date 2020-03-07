2020/03/07 | 20:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزايد حالات الإصابة بكورونا تدفع إلى طلب مساعدة الصين إجراءات مشدّدة على المولات وإيقاف التبادل التجاري مع دولتين بغداد – عبد اللطيف الموسوي المحافظات – مراسلو (الزمان) كشفت وزارة الصحة والبيئة عن حصيلة المصابين بفايروس كورونا وقالت انها بلغت 46 حالة ، وسط اجراءات مشددة اتخذتها خلية الازمة امس الاول للسيطرة على خطر الفايروس، فيما […]

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