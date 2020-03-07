النجف تعلن معلومات تفصيلية عن الإصابة الجديدة بكورونا

2020/03/07 | 20:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة النجف يوم السبت عن معلومات تفصيلية بشأن الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "الإصابة الجديدة لفتاة في الثانية والثلاثين من العمر من مدينة الكوفة / علوة الفحل من العائدين من الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأضافت، "تم تشخيصها بعد اخذ العيّنات المطلوبة، وهي حاليا ترقد في مؤسستنا الصحية لمتابعة وضعهما الصحي".

وأشارت الدائرة إلى "اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين"، داعية المؤسسات والمواطنين، إلى "الإلتزام بالتوجيهات الصحية لمواجهة المرض كما تؤكد على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها الحد من العدوى".

وسجل العراق، السبت، 8 حالات إصابة جديدة 7 منها في بغداد والثامنة في النجف، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 56، توفي منها حتى الآن 4 في عموم البلاد، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 26 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 5 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 1 ميسان، 1 بابل، 1 أربيل.

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