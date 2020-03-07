متنبئ جوي يتوقع موجة امطار في 7 محافظات في الساعات المقبلة

2020/03/07 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

كشف متنبئ جوي عن توقعات حالة الطقس للساعات المقبلة فيما رجح سقوط امطار بـ 7 محافظات.

وقال المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة صادق عطية بمنشور على صفحته بموقع فيس بوك " مازل المنخفض الجوي الحالي متمركزا على وسط العراق كما توضحه خارطة الطقس مساء السبت وهطول امطار رعدية تم رصدها في بعض مناطق الفرات الاوسط والعاصمة بغداد وشمال الانبار والسليمانية مع غبار متصاعد غرب البلاد بسبب تحول الرياح وهبوبها من الاتجاه الشمالي الغربي".

وتابع " تدريجيا خلال الليل ستنتهي فرص هذه المناطق ، وسيندفع المنخفض نحو جنوب شرق البلاد مسببا هطول زخات من الامطار الرعدية في واسط وميسان ومركز وشمال البصرة وربما يشمل ايضا مدينتي ذي قار والسماوة".

وختم بالقول " كذلك تبقى فرص الامطار الرعدية الخفيفة مستمرة في شمال ديالى ومناطق متفرقة من السليمانية لغاية منتصف الليل".

وفي وقت سابق، من اليوم السبت، أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم التنبؤ الجوي، حالة الطقس لليومين المقبلين، مشيرة الى ارتفاع قليل بدرجات الحرارة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المنطقة الوسطى سيكون فيها الطقس يوم غد الاحد، صحو مع بعض من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، بينما المنطقة الشمالية سيكون فيها الطقس صحو الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، في حين يكون الطقس بالمنطقة الجنوبية، صحو الى غائم جزئي، ولا يشهد تغييرات في درجات الحرارة".

وأشارت الى أن "الطقس ليوم الاثنين، سيكون في المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم، مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، بينما المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها صحو مع بعض الغيوم، إضافة الى ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، والمنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها صحو مع بعض الغيوم، وارتفاع قليل بدرجات الحرارة".

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