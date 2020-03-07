الخارجية توضح تفاصيل المنحة الصينية لمواجهة فايروس كورونا المقرر ان تصل اليوم

2020/03/07 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة الخارجية، السبت (07 آذار 2020)، توضيحا بشأن تفاصيل المنحة الصينية لمواجهة فايروس كورون...





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