تسجيل 8 اصابات جديدة بكورونا في بغداد والنجف

2020/03/07 | 20:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السبت، عن تسجيل ثماني حالات جديدة بـفيروس كورونا في بغداد والنجف الاشرف....

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