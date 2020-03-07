الزراعة العراقية تكشف عن خطة لتوفير المحاصيل بعد غلق الحدود

2020/03/07 | 20:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة العراقية اليوم السبت، أنها ستزود الأسواق بالمحاصيل المحلية كافة وتأمين مستلزمات المواطن بسبب المخاوف من فيروس كورونا وغلق الحدود....

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