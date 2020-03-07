شاهد: أجمل هدف في الدوري.. تسديدة هائلةمن سعد عبدالأمير تعادل النتيجة أمام الميناء

2020/03/07 | 20:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تمكن نادي الشرطة من معادلة الميناء في الدقيقة 75 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء للاعب سعد عبدالامير، ضمن ختام الجولة الرابعة من الدوري.وعاد الشرطة بتسديدة هائلة من خارج الجزاء عبر سعد عبد الامير حاول معها الحارس لكنها استقرت في اعلى الزاوية ليعدل النتيجة في الدقيقة 75، ليعادل النتيجة بعد أن […]

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