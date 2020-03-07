حادث سير يودي بحياة 30 شخصاً على طريق حمص- دمشق

2020/03/07 | 20:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة دمشق، اليوم السبت، عن مقتل 30 شخصاً على الأقل، إثر حادث سير وقع على أوتستراد حمص – دمشق.وقال مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، إن 30 شخصاً

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