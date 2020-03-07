تحالف الفتح يعلق على معلومات تحدثت عن إصابة هادي العامري بـ

2020/03/07 | 20:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريررد تحالف الفتح، على معلومات أشارت إلى إصابة زعيمه هادي العامري إلى جانب أعضاء في مجلس النواب بفيروس "كورونا"، بعد زيارة أجروها إلى إيران.

نفى تحالف الفتح إصابة العامري بفيروس كورونا

وقالت النائب عن التحالف، سناء الموسوي، يوم السبت 7 آذار/مارس، إن "العامري وجميع نواب وقيادات تحالف الفتح لم يسافروا منذ أشهر إلى خارج العراق، لانشغالنا في قضية اختيار رئيس مجلس الوزراء البديل عن المستقيل عادل عبد المهدي".

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وأضافت الموسوي، أن "العامري موجود في مقر إقامته ببغداد، ولم يسافر إلى خارج العراق إطلاقًا، وفي كل أسبوع هناك اجتماع للتحالف معه لبحث آخر تطورات المشهد العراقي".

ووصف عضو مجلس النواب، الإنباء المتداولة بشأن إصابة العامري وأربعة نواب من تحالف الفتح، بـ"الدعاية المغرضة"، مؤكدة أن "هدفها بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين"، فيما أشارت إلى أن "الفيروس مسيطر عليه في البلاد حتى الآن".

وتداول إعلاميون معلومات عن إصابة العامري بفيروس "كورونا"، مشيرين إلى أنه "حجر في جناج خاص داخل فندق بابل".

قال التحالف إن العامري لم يغادر بغداد منذ أشهر

وأعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، تسجيل ثمان إصابات جديدة بالفيروس المستجد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان له، إن "سبع من الحالات الجديدة سجلت في بغداد، والثامنة في محافظة النجف"، مؤكدًا "اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل ملاكات الوزارة للتعامل مع المصابين والملامسين".

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