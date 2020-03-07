السيسي يبعث رسائل لرؤساء 7 دول عربية


السيسي يبعث رسائل لرؤساء 7 دول عربية
2020/03/07 | 20:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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