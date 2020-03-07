ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 233 إضافة لنحو 6 آلاف مصاب

2020/03/07 | 20:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الإيطالية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 5883 شخصا، مسجلة اليوم السبت لوحده 1253 إصابة جديدة ومؤكدة.

وأضافت السلطات في البلاد أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع إلى 233، مقارنة بـ197 أعلن عن وفاتهم يوم الجمعة 6 مارس.

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