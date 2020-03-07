2020/03/07 | 20:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

أكدت وزارة التعليم العالي، اليوم السبت، أن التعليم الإلكتروني إجراء مؤقت مشيرة إلى أنه بعد عودة الدوام تعاد هذه الدروس إلى طبيعتها المعتادة.

واوضحت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "بعد قرار تمديد تعطيل الدوام من قبل خلية الأزمة تم استحداث نظام (كوكل كلاس روم) لشرح بعض الدروس ولكي يبقى الأساتذة متواصلين مع الطلبة".

واضافت أن "هناك نحو 80 بالمئة من الطلبة استفادوا من هذا التعليم".

وتابعت انه "على جميع الجامعات والكليات والمعاهد كافة المباشرة بالتعليم الالكتروني وتطبيق تعليمات الوزارة باستغلال العطلة والدراسة الالكترونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي: التعليم الإلكتروني إجراء مؤقت حتى عودة الدوام بشكل طبيعي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي: التعليم الإلكتروني إجراء مؤقت حتى عودة الدوام بشكل طبيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).