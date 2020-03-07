صحة البصرة: سنباشر بنشر مفارز صحية على السيطرات الخارجية لفحص الوافدين

2020/03/07 | 20:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم السبت، أنها ستباشر بنشر مفارز صحية في السيطرات الموجودة عند مداخل المحافظة لمواجهة خطر فيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "اجتماعا موسعا عقد بين مدير عام صحة البصرة مع مدراء الأقسام والقطاعات وممثلين عن قيادة شرطة البصرة لمناقشة الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا".واضافت ان "المفارز الصحية التي ستتواجد في السيطرات الواقعة على حدود المحافظة سيكون عملها فحص الوافدين من المحافظات الأخرى حيث تم تحديد مواقع الفرق وأعدادها للمباشرة بالعمل بها خلال اليومين المقبلين".وبينت أن "الاجتماع تضمن مناقشة آلية العمل الخاصة بالفرق الطبية التي ستتابع الحالات الصحية للعائدين من الدول الموبوءة والتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا حيث سيكون لهم فحص دوري لحين انتهاء فترة حضانة المرض".

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