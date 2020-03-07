الاشتباه بإصابتين بفيروس كورونا في ذي قار

2020/03/07 | 20:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، مساء اليوم السبت، عن الاشتباه بإصابة شخصين بفيروس كورونا في المحافظة.وقال الجابري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الفرق الصحية التابعة لدائرة صحة ذي قار سجلت حالتين اثنين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا في المحافظة".وبين أنه "تم اخذ عينات من الشخصين وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة في بغداد اليوم، ونحن بانتظار نتائج الفحص"، مشيرا إلى أن الشخصين "هما طالبان كان يدرسان في إيران وعادا مؤخراً".واشار الجابري، إن “الدائرة أرسلت خلال الاسابيع الماضية 15 عينة إلى مختبر الصحة العامة في بغداد واثبتت النتائج المختبرية انها سالمة”.وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، تسجيل ثمان اصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد والنجف.

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