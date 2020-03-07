امانة بغداد يحرز المركز الاول لبطولة اندية العراق للمصارعة الحرة

2020/03/07 | 20:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حقق فريق امانة بغداد المركز الاول لبطولة اندية العراق للمصارعة الحرة فئة ( الشباب )، التي اختتمت مساء اليوم السبت على قاعة اتحاد المصارعة، فيما حقق فريق الاعظمية المركز الثاني وحل الديوان في المركز الثالث .

وقال رئيس النادي، السيد فلاح المسعودي: ان الفوز بالبطولة جاء نتيجة للعمل المنظم من قبل الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد، التي حرصت على تهيئة الاجواء المثالية أمام الفريق لكتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات الأبطال، والظهور المشرف في البطولة.





مشيرا الى: أن تلك الجهود قابلتها رغبة صادقة من الجهازين الفني والاداري، فضلا عن اللاعبين، وحرص كبير على تقديم افضل المستويات الفنية طيلة فترة النزالات من أجل تحقيق اللقب وتربعهم على عرش لعبة المصارعة.

وقدم نائب رئيس النادي، المهندس محمد فرحان، مباركته لفريق المصارعة بمناسبة تحقيقه للقب، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها طوال مشواره في البطولة والتي أشير لها بالبنان من قبل جميع المراقبين، ومهدت الطريق أمامه للتتويج باللقب، في ظل المنافسة القوية من قبل الفرق المشاركة.



مثمنا دور مشرف الفريق، السيد احمد عزت الموسوي، من خلال متابعته المستمرة لكل ما يحتاجه الفريق.

الجدير بالذكر ان نادي امانة بغداد لم يشارك في نزالات المصارعة الرومانية فئة الشباب.

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