2020/03/07 | 20:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان مسلحين مجهولين قتلوا شيخ عشيرة من بني تميم في قضاء ابي الخصيب بالبصرة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم قتل شيخ عشيرة من بني تميم يدعى عبدالواحد التميمي، في قضاء ابي الخصيب بمحافظة البصرة على يد مسلحين مجهولين مستخدمين أسلحة كاتمة للصوت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يقتلون شيخ عشيرة من بني تميم في قضاء ابي الخصيب بالبصرة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يقتلون شيخ عشيرة من بني تميم في قضاء ابي الخصيب بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).