أوبئة وأمراض انتقالية سببها التلوث البيئي

2020/03/07 | 20:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في اغلب المدن العراقية تعاني البيئة من اهمال كبير بسبب مخلفات الحروب وممارسات خاطئة كثيرة ومتنوعة تمارسها مؤسسات ودوائر حكومية وافراد من خلال التعدي على الطبيعة في الاهوار والبحيرات والمساحات الخضراء، و تتلوث الاجواء يومياً بانواع مختلفة من الابخرة والمخلفات الصناعية والكيميائية مع انتشار غير مدروس لاماكن طمر النفايات وحرقها بوسائل بدائية ، جميع هذه الظواهر اصبحت متفشية كواقع حال في اغلب المدن العراقية التي تنتهك بيئتها بشكل يومي ، مع وجود اوبئة وامراض انتقالية تنشط بين فترة واخرى في الاجواء الملوثة .

أسباب

مخلفات الحروب والمعسكرات والتعدي على الانهار والبحيرات والاراضي من خلال تحويلها الى وسائل تصريف للمياه الآسنة والمخلفات الصناعية والطبية وانتشار اماكن الطمر الصحي بشكل غير مدروس اهم اسباب التلوث البيئي في العراق التي تحتاج لمعالجة على مستوى الدولة .

ظواهر

باحثون ومختصون في مجال البيئة انتقدوا بعض الاجراءات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية ومصانع القطاع الخاص في التخلص من نفاياتها بطرق غير آمنة ومايسبب تلوثاً بيئياً في الانهار والاراضي الزراعية ، الدكتور خليل اسماعيل طبيب امراض باطنية وناشط في مجال البيئة

قال : نرى ظواهر يومية لافراد ودوائر بلدية ومؤسسات صحية تقوم باجراءات مضرة بالبيئة بشكل سافر وتسهم في انتشار الامراض والاوبئة من خلال تكوين حواضن مثالية للفيروسات والجراثيم التي يكون بعضها خطراً الى درجة تسبب الوفاة ، بعض الحالات التي تردني للعيادة او المستشفى يكون سببها تعرض الاطفال والكبار لجرثومة موجودة في الهواء وهذه الجراثيم تنشط في البيئات غير النظيفة او التي تحصل فيها انتهاكات بسبب تجاوزات المصانع التي تلقي نفاياتها في الانهار او الاراضي المهجورة .

نفايات

وسط المنطقة الفاصلة بين مدينة الشعب والثعالبة تنبعث ابخرة وروائح كريهة تغطي مساحات واسعة من مناطق الشعب وحي اور بسبب حرق النفايات في منطقة الطمر الصحي التي لا تبعد عن الاحياء السكنية بمسافة كبيرة ، يقول محمد حسن افضل (37) سنة من سكنة حي الصحة القريب من موقع الطمر الصحي: من غير المعقول أن تقوم امانة بغداد بتخصيص المساحات الفارغة القريبة من المناطق السكنية كمواقع طمر للنفايات ، حتماً ان هذا الامر يتم بطرق غير مدروسة ولمصالح خاصة فقط ، اغلب الساكنين في الاحياء القريبة عرضوا بيوتهم للايجار هرباً من الروائح والابخرة التي تملأ سماء مناطق واسعة من الشعب وحي اور وحي الصحة والجمعيات والثعالبة بعد حرق تلك النفايات بالنفط الاسود او الابيض .

وقاية

محافظة بــغــداد اتخذت اجــــــراءات عــدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقضاء عـلـى ظــاهــرة الـتـلـوث بـالـعـاصـمـة ومـتـابـعـة المخالفات التي تحصل بهذا الـشـأن ، رئــيــس مـجـلـس حــمــايــة وتــحــســين الـبـيـئـة محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا قال : ان الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس حماية وتحسين البيئة مع الدوائر ذات العلاقة في وزارة الصحة والتربية وامانة العاصمة الى جانب عمليات بغداد، ناقش الواقع البيئي والتلوث بالعاصمة، لاسيما المخلفات البيئية واثرها، مع وضع الآليات اللازمة لايجاد الـحـلـول المـنـاسـبـة لـعـلاجـهـا بـغـيـة تحسين الواقع البيئي، مبيناً ان مـن اهــم اسـبـاب الـتـلـوث التي تـم تشخيصها خــلال الاجـتـمـاع هـو رمـي المخلفات في نهر دجلة، سـواء الطبية منها او الصلبة والسائلة، بالاضافة الى ملف النفايات الـذي شهد تلكؤاً بسبب اداء الدوائر البلدية كافة وبـالـتـالـي رمـيـهـا بـشـكـل عـشـوائـي، فضلاً عـن انتشار الـكـلاب السائبة الـذي عـده من مسببات التلوث، وافــاد الـعـطـا بـان هنالك مخالفات ترتكب مـن قبل بعض المواطنين مـن خــلال اقـدامـهـم عـلـى رمــي مخلفاتهم فــي الامــاكــن المـخـتـلـفـة وهـــو الامـــر الــذي يــشــكــل تــهــديــداً مستمراً لـلـبـيـئـة وانتشار الاوبئة ، مـفـصـحـاً عــن أن الاجــتــمــاع خـرج بــتــوصــيــات عـــدة لمــعــالــجــة مــلــف الــتــلــوث بـغـيـة اتــخــاذ حــلــول وتــدابــيــر، مـنـهـا تشكيل لـجـان مختلفة مـن الـدوائـر المعنية لـرصـد حــالات الـتـلـوث ومتابعة الـخـروقـات بجميع المـجـالات ، والـــــزام الــلــجــان بــاعــداد الـتـقـاريـر الــلازمــة ورفـعـهـا الــى المـحـافـظـة لمتابعة ماتم انـجـازه مـن اعـمـال، منبهاً الى ان هـنـالـك مــلايــين الاطــنــان مــن الـنـفـايـات تـرمـى بنهر دجـلـة، فضلاً عـن الاسـتـخـدام غــيــر الصــحــي لـــلـــوقـــود ومـــايـــجـــري مـن تـلـوث بـسـبـب المـعـامـل الـصـنـاعـيـة، لاسيما مـعـامـل الــطــابــوق، فـضـلاً عــن الــتــجــاوزات عـلـى احــواض الاســمــاك وانـشـائـهـا بشكل غير

رسمي.

ولفت رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة الـى عـدم وجـود متابعة جدية مـن الــوزارات المختلفة مـن اجـل متابعة هـذه الاشـكـالات، كون الموضوع يقع على عاتق جهات متعددة وليس فقط الحكومات المحلية، منبهاً الى ان مجلس حماية وتحسين البيئة وضع ضمن اولوياته ايقاف ظاهرة الجزر العشوائي في الاماكن

العامة.

واشــار فـي الـسـيـاق ذاتــه، الـى اهمية انشاء مـطـامـر صحية لـلـنـفـايـات بــدلاً مـن الـحـرق الـعـشـوائـي لها والــذي عـده مـضـراً بالصحة بــســبــب الـــدخـــان المــنــبــعــث مــنــهــا، فـضـلاً عـن الـتـنـسـيـق مـع وزارة الـتـربـيـة مـن اجـل وضـــع اســـس رصــيــنــة لمــوضــوع الـصـحـة المـدرسـيـة ومـتـابـعـة الـبـيـئـة المـلائـمـة للطلبة بـشـكـل يحميهم مـن الامـــراض الانـتـقـالـيـة، لافــتــا ًالـــى ان مــلــف الــبــيــئــة بــحــاجــة الــى تـخـصـيـص مـبـالـغ كـافـيـة مــن اجــل اتـخـاذ عــدد مــن الاجـــــراءات الــهــادفــة الــى حـمـايـة البيئة وتحسينها.

مقاضاة

لجنةُ الصحةِ والبيئةِ النيابية كشفت عن تحركٍ عراقي لاقامة دعاوى على الدول التي تسببت باضرار بيئية وصحية داخل العراق، مؤكدة أن آلاف العراقيين سقطوا ضحايا جراء مخلفات الدول التي احتلت العراق منذ العام 2003 في حين رجحت، استكمال التصويت على ثماني مواد متبقية من قانون الضمان الصحي خلال الفصل التشريعي

المقبل.

عضو اللجنة فالح الزيادي قال : ان جميع الدراسات أثبتت أن المخلفات العسكرية تسببت بأضرار بيئية نجم عنها موت آلاف العراقيين وهناك دول انشأت ثكنات عسكرية في عدد من محافظات الجنوب والوسط، كانت هي العامل الرئيس في انتشار

السرطان.

واضاف الزيادي، ان الحكومة الاتحادية تتجه نحو رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية على الدول التي تسببت بقتل العراقيين والمطالبة بتعويضهم.

حماية

مدير الاعلام البيئي في مديرية بيئة ميسان كاظم لفتة قال : ان التقرير السنوي تضمن تقييماً للتلوث الكيميائي والمتغيرات الفيزياوية التي طرأت على الاهوار الشرقية (مكون الحويزة) والاهوار الوسطى في هوري (العودة وناحية الخير) وذلك بعد اجراء المسوحات البيئية في بركة (ام النعاج وام الورد والعريضة) في قضاء الكحلاء وبركة (العظيم) التابعة لناحية المشرح وهور العودة في قضاء الميمونة وهور الخير في قضاء المجر

الكبير.

واوضح ان المديرية وضمن تقريرها السنوي اجرت القياسات المختبرية للتراكيز الكيميائية للمياه ومراقبة التنوع الاحيائي ومسح الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمات المقدمة لسكان الاهوار في المحافظة، منوهاً بان التقرير سجل (46) نوعاً من الطيور المتواجدة في المكون وما يقارب (8) انواع من الاسماك منها البياح والبلطي والبني و(5) انواع اخرى من الحيوانات الثدية، مع وجود انواع من

الزواحف.

واضاف لفتة ان التقرير وجد ما يقارب (27) نوعاً من النباتات السائدة في المكون منها القصب والبردي والشمبلان مع وجود بعض النباتات البرية بالقرب من المسطحات المائية، مؤكداً ان المديرية اعطت الايعاز لمديرية الموارد المائية ومركز انعاش الاهوار بضرورة اعداد دراسات آنية وسريعة لتحقيق الاستغلال الامثل لوفرة المياه من خلال وضع خطط مستقبلية والاستفادة من ارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة خصوصاً في فصل الشتاء.

واشار الى ان المديرية طالبت الجهات المعنية بالاسراع باعلان الاهوار محمية وطنية ودعمها بالكامل وايلائها الاهمية القصوى لانها على لائحة التراث العالمي لمنظمة (اليونسكو) من خلال تفعيل خطة الادارة وانشاء نقاط سيطرة لتسهيل المراقبة والمسح العيني والدقيق في الاهوار وذلك من شأنه زيادة ثقة المنظمات الدولية والحفاظ على ما تم انجازه من لحظة تسجيل الاهوار ضمن اللائحة العالمية واعطاء المكانة العالمية والاقليمية والمحلية للاهواركبيئة طبيعية خالية من التلوث .

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