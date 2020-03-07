بغداد والتراث الثقافي والشعبي

2020/03/07 | 20:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في التاسع والعشرين من حزيران العام 762 للميلاد اكتمل بناء مدينة بغداد - مدينة المنصور المدورة على ضفة دجلة الغربية، وهو اليوم الأول من شهر ربيع الثاني العام 145 للهجرة .



في العام نفسه توفي مهندس بغداد الأول والمشرف على بنائها الحجاج بن أرطاة بعد اكتمال البناء، والمهم هنا أن المنصور لم ينتقل من العاصمة العباسية – حيث مقرها الاسبق الكوفة – الأ يوم 21 آذارمن العام التالي فقد أشرف على إتمام بناء جميع الأسواق، ثم بناء السورالمحيط بها بعد أربع سنوات، وبالضبط – كما تشير المصادر التاريخية- في الثامن عشر من آذار سنة766 للميلاد .

ابتدأ تأسيس الرصافة في بغداد في الجانب الشرقي يوم الثلاثاء، الأول من محرم الحرام العام 151للهجرة المصادف للسادس من كانون الثاني768 م، وانتهى البناء بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ.

قوائم مقترحة

بتاريخ بغداد الثقافي

لابد لنا هنا من الأشارة الى ذلك التداخل بين المعارف والعلوم الثقافية والصناعات والتقاليد الشعبية والعلوم البصرية ونحن هنا ندرج قائمة برؤوس موضوعات مقترحة لتاريخ بغداد الثقافي اعتمادا على تراثها الشعبي، ولابد من التنبيه الى وجود تكرار في هذه القوائم وقوائم الجوهري :

المعارف والعلوم العصرية

اعتمدنا في تحديد هذه المعارف على تصنيف ديوي العشري للمواد المكتبية,وأجرينا تعديلات أساسية عليه لينسجم مع موضوع تسجيل التاريخ الثقافي وفق النسق

الآتي :- العموميات، الفلسفة ومتعلقاتها، الدين، العلوم والبحوث الاجتماعية،اللغة،العلوم البحتة والعلوم التطبيقية،الفنون والاداب،التاريخ، الجغرافية

1 - العموميات وتنقسم الى ما يلي: (الفهارس)، قوائم مؤلفات الاشخاص، الصحف ودور النشر تاريخ الصحافة، الصحافة المطبوعة والمسموعة والمرئية، الأعلام ووسائله، المكتبات الشخصية، المكتبات العامة، المكتبات المتخصصة للاشخاص وللجمعيات، بنايات المكتبات وتاريخ تأسيس كل مكتبة وتطورها، الجمعيات-تاريخ تأسيس وتطور كل جمعية، المتاحف في بغداد، دوائر المعارف في الدولة (الموسوعات).

2 - الفلسفة ومتعلقاتها :المشتغلون بالفلسفة، المشتغلون بعلم النفس، دراسة وتدريس الفلسفة،-التخاطر، علم النفس الشعبي،علم الفراسة، علم النفس الحديث، أخلاقية العلاقات العائلية، أخلاقية العلاقات الاجتماعية.

3 - العلوم والبحوث الأجتماعية:

علم الاجتماع،تاريخ علم الاجتماع واشهر المشتغلين فيه في بغداد خصوصا (والعراق عموما ) ومؤلفاتهم

- الاحصاء-أحصاءات السكان والزراعة والنفط، العلوم السياسية، الاقتصاد- أقتصاديات الأرض (الموارد الطبيعية) ، اقتصاد البحر، اقتصاد النهر، اقتصاد الريف، اقتصاد البداوة،اقتصاد النفط،اقتصاد الجو(الطيران ومؤسساته ومواردها)، التعاونيات، النوادي الاجتماعية، القوانين الرسمية وتطورها، العلل الاجتماعية، الخدمات الاجتماعية.

التعليم :الكتاتيب- تاريخها – اشهر معلميها-طرق الدرس فيها –ازياء المعلم واالطلبة في الكتاتيب-مناسبات الكتاتيب الاجتماعية - مع عناية بالجانب النسائي من الكتاتيب (الأسته والصانعات وأنوع الدرس والخياطة)، التعليم الاهلي- المدارس والمعاهد والكليات الأهلية وتواريخ التأسيس وظروفه، رياض الأطفال-تاريخها بنوعيها الرسمي والأهلي – اشهر المربين والمربيات، المدارس الابتدائية-تواريخ التأسيس – اشهر المدارس، المدارس الثانوية –اقدمها واشهر المربين تاريخيا

وحاليا.

التعليم العالي

تاريخ تأسيس المعاهد والكليات والجامعات الرسمية والاهلية

مراكز البحوث الرسمية والأهلية

أبرز الاساتذة في كل فرع والعمداء ورؤساء الجامعات وحيواتهم العلمية

أقدم البعثات، نشاطات مؤسسات التعليم العالي داخل العمل الأكاديمي وخارجه، أزياء الطلبة والأساتذة

الحركة الكشفية وتاريخها ونشاطاتها، التجارة (المحلية ومع المحافظات والدول)، البريد، المواصلات البريدية، تاريخ البريد وتطوره وانواع الابراد والابراق

- الطوابع- تاريخ الطوابع- الطوابع التذكارية- اساليب الابراق وتطورها – الالات المستخدمة- ازياء موزعي البريد

تجارة الذهب واللؤلؤ والمعادن النفيسة وعياراتها، المواصلات البرية والنهرية ونقل الاشخاص والسلع، المواصلات الجوية وتطورها وشركات الملاحة، المقاييس والاوزان وتطورها تاريخيا، المعارض التجارية وتاريخها وتطورها.

4 - اللغة

دراسة وتدريس اللغة، الكتابات القديمة قبل العربية، اللهجات العامية المحلية ..



تشابها واختلافا

على صعيد ضواحي ومدن بغداد مثل الأعظمية والكاظمية والدورة والكرخ القديمة والصدر، تاريخ الاشتغال في علاقات اللغة العامية باللغات الوافدة الاخرى والتأثيرات المتبادلة

5 - العلوم البحتة والعلوم التطبيقية:

تاريخ العلوم البحتة- بدايات العمل والتطور،تاريخ العلوم التكنولوجية- بدايات العمل وتطوره،علم الملاحة في النهر وفي البحر قديما وحديثا(بوصفها وجود العراق على رأس خليج البصرة)،تاريخ الطب الحديث،أشهر الأطباء- المستشفيات، أشهر الصيادلة، تاريخ الصيدلة الحديث، علم الفلك والمشتغلون فيه،

كتب الفلك،علم الاحافير ورجاله، الرياضيات،كتب الرياضيات المنتجة في الدولة،علوم الحياة –تاريخ ووقائع،الزراعة،الانتاج الزراعي،الصناعات الغذائية،الفيزياء-رجالها،الكيمياء- المشتغلون بها، الكيمياء الشعبية ورجالها وتاريخها،الحوانات البرية-الداجنة –النهرية – البحرية،الحشرات –النافعة والضارة والمشتغلون في اطارها،الطب البيطري،تاريخ المعالجات الوقائية والعلاجية،الفنون المنزلية،ادارة الاعمال،علوم الاتصال وتطورها،الحرف اليدوية والصناعات المنزلية،هندسة الانشاءات،فلسفة

العمارة،

انواع الابنية في بغداد وتطور المدارس المعمارية نظرية وتنفيذا،هندسة الري-الآبار والمياه الجوفية والينابيع والمياه الجوفية.

6 - الفنون

فن تجميل المدن –التخطيط الحضري لبغداد وتطوره،النحت والفنون التشكيلية،فن التصويرالسينمائي-تاريخ وانجازات،التصوير الفوتوغرافي-تاريخ وشخص وانواع الآلات، فن التطريز والتخريم، أثيث البيوت والأماكن الرسمية وأطرزته عبر التاريخ ،الفنون المسرحية: انواع المسارح البغدادية وتاريخها وتاريخ الفرق المسرحية – المشتغلون بالمسرح (ابتداء من خيال الظل والبايات حتى لقلق زادة والمسرحيين الارتجاليين)–الجمعيات المسرحية –المنتجين للمسرح –تجارة المسرح

الفنون التشكيلية-الفنانون-المعارض- مدارس الفن التشكيلي- التشكيليون عبر التاريخ البغدادي-مدارس الفن التشكيلي وأبرز ممثليها-تاريخ النقد التشكيلي والمشتغلون فيه

الموسيقى (تفاصيل الفرق والعاملون وانواع الموسيقى الشعبية والأكاديمية)-المطبوعات المتوفرة- المواد الصوتية المسجلة-

الآلات الموسيقية: الجلدية- الوترية-الهوائية وفق نظام ساخس هورنيو ستل أو بطاقة تشخيص الآلة الموسيقية المقترحة من قبل المجلس الدولي للمتاحف الموجودة في المرجع:

Ethnic music instruments

الغناء- اشهر المغنين والمغنيات والملحنين والملحنات والفرق الموسيقية،الأنشاد الديني: ردات السبايات الحسينية – التمجيد في المساجد –اشهر المؤدين الدينيين - الملايات- الأنشاد الصوفي وأماكنه، العاب الحظ الفروسية-الصيد –القنص – الرماية – جمعيات الصيد- سباقات الزوارق وسباقات السباحة الاولمبية.

7 - الاداب

تاريخ النقد الادبي ورواده، الشعر الشعبي-الشعر العمودي – الشعر الحديث،

القصة القصيرة-الرواية-فن المقالة الأدبية- الادب المسرحي –النقاد – الشعراء – القصاصون – الروائيون- المسرحيون- كتاب المقالة – الادب النسائي- اشهر الكاتبات،الجمعيات الادبية والثقافية ونشاطاتها،تاريخ الحركة الثقافية،الكتاب الوافدون وأدوارهم في الجامعة وعموم الحركة الثقافية وفي الصحافة (أحمد حسن الزيات –غالب هلسا – محمد عفيفي مطر كنماذج)، المجلات الفكرية والثقافية-رؤساء التحرير –الناشرون- المحررون – الكتا.

8 - التاريخ

دراسة وتدريس التاريخ وكتبه الموضوعة عن بغداد،الخرائط،الانساب،الاخباريين- رواياتهم الشفاهية والمدونة،المعالم التاريخية،تاريخ المواقع وأهم الآثار،علم الآثار – المتاحف بأنواعها.

9 - الجغرافيا

السطح والمناخ وحدود بغداد وتشكيلاتها الادارية

المعارف والعلوم الشعبية،الاعياد والمواسم الاخرى،أماكن الأحتفالات وطرق الأحتفال، المناسبات الدينية وأشهر المحدثين والخطباء وتقاليد العمل لكل مناسبة- المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة الاخرى وتواريخها،المقاييس والاوزان وتطورها أضافة الى:

اشهر الأسواق وتواريخ تأسيسها،أقدم الباعة واشهرهم، تطور المعارض التجارية،انواع السلع والفواكه وتجارتها (وأماكن أسواقها وعلاويها)، الطب الشعبي وأشهر العشابين والأدوية الشعبية الأساسية،الطب الحديث واشهر الاطباء والمستشفيات القديمة والحديثة، اشهر الصيادلة وأماكن وجود الصيدليات وتواريخ تأسيسها، لم الفلك وعلوم التنجيم القديمة- كتب الفلك، الزراعة- الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية،الحيوانات البرية والداجنة وانواعها واسواقها،الطب البيطري، الحرف اليدوية وأسواقها والصناعات المنزلية وطرق النقل ووسائلها البرية والنهرية،المعمار،الحكومي- الاهلي- الاماكن الدينية- المدافن- اشهر الابنية بريازاتها الجديرة بالاهتمام (بيت الكتخدا – قصر عبد الرحمن النقيب – بيت توفيق السويدي – بيوت الظاهر بالكرخ – بيت بلاسم الياسين – بيت رشيد عالي كأمثلة)،

الفنون-:

فن العمارة القديم والحديث – الفنون التشكيلية (النحاتون والرسامون والجماعات التشكيلية ومعارضها ومجلاتها

ووثائقها).

الصحف والمجلات وتواريخها

وهيئات تحريرها:

العادات خارج المألوف، المحال وتواريخ تأسيسها وأندثارها وخانات السكن (خان الحاج محسن مثالا) والخانات التجارية،المكتبات واشهر الكتبيين ودور النشر ،الشوارع وتاريخ شق الشارع وتطور تسميته

الملاهي، دور المسرح والسينما، السينما – الافلام البغدادية، الممثلون والمخرجون والفنانون الاخرون، الأدباء والكتاب والباحثون، الف ليلة وليلة.

هذا كتاب بغداد الخالد ومن الضروري انشاء مركز دراسات لألف ليلة بكل تفاصيلها والكتب والدراسات والأفلام التي اختصت بها بكل اللغات.

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