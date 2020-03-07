تشخيص ثمان حالات اصابة بفايروس كورونا في بغداد والنجف

2020/03/07 | 21:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت وزارة الصحة والبيئة،اليوم السبت، عن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال بيان الوزارة أن الحالات توزعت بواقع سبع في بغداد والثامنة في النجف.واشار الى اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل ملاكات الوزارة للتعامل مع المصابين والملامسين.وأكدت الوزارة على تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ومسؤولية الجهات […]

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