وفد إيراني رفيع برئاسة شمخاني يصل بغداد

2020/03/07 | 21:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….وصل وفد إيراني رفيع برئاسة علي شمخاني الامين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الأيراني إلى بغداد يوم السبت في إطار زيارة رسمية.وقال مصدر مطلع لل( المستقلة ) بأن الوفد الإيراني سيجري مباحثات مع مسؤولي العراق وعلى رأسهم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد […]

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