شاهد بالفيديو: مشاهد تخطف القلوب والأبصار من وسط المحيط الهندي.. ماذا تعرف عن جزر “موريشيوس”

2020/03/07 | 21:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وجمهورية موريشيوس هي جزر صغيرة بوسط المحيط الهندي تبعد عن ملاجاش (مدغشقر) بحوالي 860 كيلومتر.وكان الرحالة البرتغالي دون بيدرو ماسكارينهاس أول من عرف العالم بها في العام 1505 وقد قام بإطلاق اسم ماسكارينس على مجموعة الجزر المعروفة الآن بموريشيوس، رودريغز وريونيون.وفي عام 1598، رسا أسطول هولندي في غراند بورت مما […]

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