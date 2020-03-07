2020/03/07 | 21:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم السبت، عن تأكيد 8 حالات اصابة جديدة في محافظتي بغداد والنجف ليرتفع عدد الاصابات في البلاد الى 56 حالة بينها 4 وفيات.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة سيف البدر في بيان له تلقته ( المستقلة) ، إن “وزارة الصحة والبيئة تعلن عن تأكيد تشخيص ثمان حالات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تعلن 8 إصابات جديدة بفايروس كورونا في محافظتين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تعلن 8 إصابات جديدة بفايروس كورونا في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).