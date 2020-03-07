التربية الكوردستانية تستعد لبث الدروس عبر التلفزيون

2020/03/07 | 21:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، انها تستعد لبث دروس الصفين التاسع والثاني عشر (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) عبر التلفزيون التربوي.

واشار بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، الى انه فضلا عن عرض دروس الدراستين الاعدادية والمتوسطة في التلفزيون التربوي، ستقوم بعرضها في صفحة التلفزيون المذكور في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشكل مباشر.

وجاء البيان ان هذه الخطوات تأتي في اطار سياسة الوقاية من فيروس كورونا في اوساط الطلبة، واستجابة لتوصيات وزارة الصحة في حكومة الاقليم من اجل المحافظة على الطلبة بتعطيل الدوام في المدارس كقسم اول، مبينا ان القسم الثاني يقع على عاتق الطلبة انفسهم بتوخي الحيطة والحذر خارج الاوساط الدراسية.

وطالب البيان الطلبة بالابتعاد عن الزيارات والخروج والابتعاد عن الاماكن المزدحمة.

واشار البيان الى ان طلبة المرحلة الاساسية بحلقتيها الاولى والثانية اي من الصف الاول الى الصف السدس الاساسي يحتاجون بشكل اكبر للرعاية المراقبة والتشجيع للالتزام بشروط النظافة بشكل اكبر .

وبشأن طلبة الدراستين المتوسطة والاعدادية بصفوفها المنتهية اكد البيان ان التلفزيون التربوي التابع للوزارة يستعد لتقديم جميع الدروس الخاصة بها باللهجتين السورانية والبهدينانية، مضيفا ان تلك الدروس تعرض بشكل مباشر ايضا في صفحة التلفزيون التربوي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ودعا الجميع الى تشجيع الطلبة للاستفادة من تلك الدروس عبر متابعتها، مبينا ان هذا الامر سيستمر لمدة عشرة ايام.

نوه البيان الى انه في المرحلة السابقة كان صفحة الوزارة وتطبيقها الخاص للطلبة من الصف الاول الى الصف الثاني عشر الاعدادي عبر مقاطع فيديو لجيع الدروس التي يمكن الاستفادة منها من خلال هذا العنوان: www.hrt.one

م م ص

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