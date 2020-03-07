مصر تقر لأول مرة بوصول كورونا للبلاد وتعلن تسجيل 33 حالة

2020/03/07 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أقرت وزارة الصحة المصرية، السبت (7 آذار 2020) لأول مرة بوصول كورونا للبلاد، فيما أعلنت تسجيل 33 حالة.

وذكرت الصحة المصرية، في بيان، أنها اكتشفت "33 حالة إصابة بفيروس كورونا على متن سفينة الأقصر".

وأشارت إلى أن "19 أجنبياً مصاباً بكورونا و14 مصرياً على متن سفينة الأقصر".

بغداد اليوم-النجف

كشف، السيد منير الخباز، المقرب من المرجع الديني، علي السيستاني، تفاصيلَ من يوم المرجع، والكيفية التي يمضي بها الاخير يومه.

وقال الخباز، في مقابلة صحفية نشرتها صفحة الأئمة الإثنا عشر : العتبة الحسينية المقدسة على الفيس بوك ،

بغداد اليوم - البصرة

كشف متنبئ جوي عن توقعات حالة الطقس للساعات المقبلة فيما رجح سقوط امطار بـ 7 محافظات.

وقال المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة صادق عطية بمنشور على صفحته بموقع فيس بوك " مازل المنخفض الجوي الحالي متمركزا على وسط العراق

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة الخارجية، السبت (07 آذار 2020)، توضيحا بشأن تفاصيل المنحة الصينية لمواجهة فايروس كورونا المقرر ان تصل اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العراق تسلم اليوم الموا

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