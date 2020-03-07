مقرب منه يكشف.. كيف يقضي السيد السيستاني وقته في البيت؟

2020/03/07 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

كشف، السيد منير الخباز، المقرب من المرجع الديني، علي السيستاني، تفاصيلَ من يوم المرجع، والكيفية التي ...





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