الفتح يكشف موعد انتهاء مفاوضات اختيار رئيس الحكومة

2020/03/07 | 21:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح في العراق، اليوم السبت، عن طرح اسماء جديدة لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء ، فيما أشار إلى موعد انتهاء المفاوضات السياسية....

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