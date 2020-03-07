فيروس كورونا.. إعلان حالة الطوارئ وحجر الآلاف في نيويورك

2020/03/07 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية، أندرو كومو، السبت (07 آذار 2020)، حالة الطوارئ بعد ارتفاع عدد ...





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