مواجهات بين حرسيّ الحدود التركي واليوناني

2020/03/07 | 21:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الحدود التركية اليونانية، اليوم السبت، مواجهات بين حرس حدود كلا البلدين، في خضم محاولة كلا الجانبين منع المهاجرين العالقين على الحدود من دخول اليونان أو العودة إلى تركيا.وقالت

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