2020/03/07 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اكرم_هواس المرأة و الحديد ....هل يلتقيان ..؟؟!!..في حقبة تاريخية تتقاطع فيها الحدود بين الآلام و الآمال و بين الأحلام في التغيير و الاحباط من فيضان العواصف و الأوبئة و بين رؤى الثورة و الانقلابات المنتمية و غير المنتمية الى استراتيجيات ...في عالم تختلط فيه كل القيم و تنعدم فيه الرؤية لشدة التحولات "المفاجأة"...و معها تثار اسئلة تقبع في عمق الذاكرة التاريخية حول مفاهيم كثيرة و منها مفهوم الثورة و......

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