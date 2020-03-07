حسن خليل غريب - الداعشية اسم حركي لكل القوى الطائفية

2020/03/07 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب نقد الظاهرة الطائفية السياسية في لبنان بمناخل فكريةفي وضع لبنان الراهن، أكثر من أي وقت مضى، وفي ظل المشهد السياسي الذي ما زال أمراء الطوائف يرسمونه، يتأكَّد أكثر فأكثر أن لبنان ليس واحداً موحَّداً بل هو دويلات طائفية مُبطَّنة ينقصها الإعلان عنها بصراحة ومن دون تمويه.وهذا الواقع القائم كان ينتظر نجاح مشروع الشرق الأوسط الجديد، لأنه جاهز للالتحاق به، نهجاً طائفياً ومشروعاً سياسياً.وجهوزيته وا......

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