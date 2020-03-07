أيمن عبد الخالق - متى يصبح الدين أفيونا للشعوب- 2

2020/03/07 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أيمن_عبد_الخالق متى يصبح الدين أفيونا للشعوب – 2في المقالة الأولى أشرت إلى أن البحث العلمي الموضوعي في تحليل مقولة ماركس كعالم اجتماع " الدين أفيون الشعوب" يحتاج إلى تقديم بعض المقدمات العلمية التي في مقدمتها حقيقة الإنسان الذي يمثل قمة الكائنات الحية، والذي منه ومن فاعلياته وأنشطته الاجتماعية تتشكل الشعوب والمجتمعات البشرية التي قال ماركس أن الدين أفيونها ومخدرها، وبالتالي فالبحث عن طبيعة الإنسان الانطولوجية......

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